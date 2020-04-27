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قريبا.. سامسونج تطلق هاتف جديد بكاميرا أمامية منبثقة (فيديو)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:49 ص
شركة سامسونج - صورة أرشيفية
شركة سامسونج - صورة أرشيفية
تعمل شركة سامسونح الكورية الجنوبية على إنتاج هاتف جديد يحمل كاميرا أمامية منبثقة، وكشف النموذج التصميمي شكل الهاتف الجديد، ويبدو أنه من سلسلة Galaxy A، ويأتي بكاميرا أمامية منبثقة تخرج عند الحاجة للتصوير من داخل جسم الهاتف، وتعود إليه عند الانتهاء من التصوير.

كما حصل هاتف سامونج الجديد على شاشة كاملة بدون أي انقطاع لوضع الكاميرا، لكنك بالمقابل ستنتظر بضعة ثوان عند الحاجة لأخذ صورة سيلفي حتى تخرج الكاميرا من داخل الهاتف.

ومازالت معظم المواصفات غير معروفة بعد، لكنه يبدو أنه متوسط أو منخفض المواصفات حيث أن هناك حساس للبصمة في الخلف وليست ضمن الشاشة. ونشاهد أيضاً من الخلف 3 كاميرات وشاشة بقياس 6.5 بوصة.

ويبدو أن الهاتف في المراحل المبكرة، وقد لا تطلقه سامسونج بالفعل بل تكتفي باختبار التصميم النموذجي.

وتجدر الإشار إلى أن هناك العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق تعمل بنفس فكرة الكاميرا المنبثقة من أبرزها هاتف OnePlus 7 Pro.

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