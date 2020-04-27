أديب عن قرض صندوق النقد الدولي: "عشان الدولة متسندش على الناس"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشهور القادمة في مصر ودول العالم هي شهور الكمامة الطبية، حيث من يريد أن ينجز أي عمل في أي مؤسسة لابد أن يرتدي كمامة.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن نسبة البطالة ستصل إلى 16% بسبب فيروس الكورونا، معلقا: "طب إنت هنا هيحصلك إيه".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة قررت التوجه لصندوق النقد الدولي تطلب تسهيل مالي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، معلقا: الدولة عشان متسندش على الناس، وتجعلهم يتكبدوا صعوبات قررت التوجه للصندوق".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، العالم كله في كرب عظيم، وده ليس ذنب أحد.. هذا وباء".





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهي تداعيات أزمة فيروس كورونا، مضيفا: "بدأنا مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي إلى جانب الدعم الفني".





وتابع "مدبولى"، أن الحكومة المصرية تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو والتعافى من تداعيات فيروس كورونا، والحكومة المصرية أخذت جميع الإجراءات ضد فيروس كورونا، مع وضع خطوات استباقية لتجنب الاقتصاد المصري أي خسائر".





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن العالم كله تأثر بصورة كبيرة بسبب فيروس كورونا والجائحة الكبيرة، لافتًا إلى أن العالم كله يعمل بصورة متناغمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكشف عن تطوير الحكومة النقاش مع صندوق النقد الدولى بطرح مقترح الدعم المالي جنبا إلى جنب مع الدعم القنى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري نجح فى الصمود بفضل إجراءات الدولة والذى ظهر في توافر السلع، وعدم اهتزاز أسواق النقد.



