رسالة رومانسية من أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعد نجاحه في "الاختيار"!

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حرص الفنان احمد العوضي، علي توجيه رسالة رومانسية للفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك بعد نجاح شخصية "هشام العشماوي " في مسلسل "الاختيار".





وكتب العوضي، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكرا انك في حياتي .. شكرا علي كل حاجه علي تشجيعك وشكرا علي انك حته مني ... انا ناجح بيكي وليكي الف الف شكر ليكي يا ست الناس بحبك ".





يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎