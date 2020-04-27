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سهير رمزي: بفضل الاستماع لخالد الجندي.. وإيناس الدغيدي: قال لي مافيش فرق بين الشيخ والممثل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشفت الفنانة سهير رمزي عن الشيخ المفضل له والتي تحب الإستماع إليه والأخذ بنصايحه دائماَ.

فقالت سهير رمزي أثنتاء إستضافتها في برنامج "شيخ الحارة" الني تقدمه "إيناس الدغيدي" :"أحب سماع الشيخ خالد الجندي"، فردت عليها إيناس قائلة:" عارفة إني عرضت عليه التمثيل من قبل وقال لي لا يوجد فرق بين الممثل والشيخ، الشيخ بيقف على ممبر والممثل يقف على مسرح وكل واحد منهم يخطب في الجماهير".

وأداستكملت إيناس حديثها قائلة: "بس قال لي برضو ابعدي عني يا إيناس".

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة برنامج "شيخ الحارة" الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة "بسمة وهبة" عبر فضائية "القاهرة والناس".

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