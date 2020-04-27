"التنمية المحلية": استرداد 3.8 مليون متر مكعب و7114 فدانا خلال 17 يومًا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت باسترداد 3.8 مليون متر مكعب، و7114 فدانا خلا ل17 يومًا، معقبًا: "إحنا شغالين شغل من نار".





وتابع "قاسم"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن أي مواطن يقوم بإعداد مخالفات بناء خلال هذه الفترة يتم إحالته للنيابة العسكرية، مضيفًا أن الوزارة مستمرة في إزالة كافة التعديات في البناء على أراضي الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية التي تعتبر ثروة مصر.





وأشار، إلى أن أكثر المحافظات تشهد مخالفات هي التي لها بعد ريفي، وتم احالة أكثر من 100 قيادة محلية إلى التحقيق بسبب التقصير والتساهل في التعامل مع المخالفات.





وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن نجاح الدولة فى استرداد 3 مليون و800 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و7114 فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.



