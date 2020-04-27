سميحة أيوب "مسك الختام".. أبرز أحداث الحلقة الثالثة من "سكر زيادة"

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انطلقت الحلقة الثالثة من مسلسل "سكر زيادة" عبر شاشة Mbc مصر بطولة نخبة من كبار النجوم وهم نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين.



وشهدت الحلقة أحداثًا تشويقية كثيرة وتكتشف كريمة بالمقلب الذي قامت به "عصمت" نادية الجندي، و"جميلة" هالة فاخر من خلال ضرب الشخص الذي أحضرته بعدما اكتشفتا خدعتها وتوضح "كريمة" أنها لم تقتله ولكنها أتت به لتطفيش عصمت وجميلة من المنزل.



وتتصاعد الأحداث حينما تعلم أن الأمر مجرد خدعة تعتذر منهما، ولكنهما يرفضان اعتذارها، ويتوعدانها بالرد وتقرر عصمت تغيير "كالون" الباب، لكي لا تتمكن "كريمة" من الدخول.



وتتصل والدة عصمت بها وتخبرها بأنها غاضبة منها بسبب عدم سؤالها عليها وتقوم بتهديدها بالاختفاء عنها وحينها تبكي عصمت بشدة وتذهب إلى باب الفيلا للتوجه لوالدتها إلا أنها تتفاجأ بوالدتها امامها وهي الفنانة القديرة سميحة أيوب والتي قررت أن تسكن معهم بنفس الفيلا.



مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.