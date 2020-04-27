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الفنانة يسرا تعاتب خالد أنور بسبب "خيانة عهد"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة "الحياة" الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" لـ النجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" بمشهد عتاب بين "عهد" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا، ونجلها "هشام" الذي يجسد هذا المشهد خالد أنور، حينما استيقظ "هشام" من نومة وجد والدته بجانبه على السرير، وسالته عن حالته وذالك بعد التعدي عليه بالضرب والاخير فقد وعيه.

واستغل "هشام" هذا الموقف بالاعتزار لـ والدته ووعدها بأنه لن يعود إلى طريق الادمان مرة أخرى، وبعدها تركته "عهد" لـ الذهاب الى المصنع ولكن بشرط عدم الخروج من المنزل.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطولة بجانب يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.


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