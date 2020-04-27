محافظ الغربية ينعي استشهاد 3 طيارين في سيوة

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بخالص التعازي والمواساة في استشهاد ثلاثة طيارين وضابط فني أثناء التدريب، إثر سقوط طائرة هليكوبتر في سيوة بمحافظة مطروح، وهم رائد طيار محمد عبدالبصير، رائد طيار إبراهيم رمضان، ملازم أول طيار محمد الصباغ "إخنواي غربية"، وملازم فني أحمد معتوق "برما غربية".





وقال محافظ الغربية، في بيان، إن المحافظة وجميع قياداتها وشعب الغربية ومواطنيها، يتقدمون بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قيادات وأفراد القوات المسلحة.





وأضاف: «كما يتقدم شعب محافظة الغربية بمزيد من الحزن والأسى بخالص العزاء لأسر الشهيدين ملازم اول طيار محمد الصباغ، وملازم فنى احمد معتوق، رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته وألهم أسرهم الصبر والسلوان».





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



