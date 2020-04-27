دراما رمضان 2020.. الشرطة تحقق مع أحمد مجدي في "فرصة ثانية"

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بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، وكان المشهد لأحمد مجدي "زياد" وهو بالمستشفى، ثم ذهبت الذرطة له لكي تأخذ منه الأقوال على ما حدث له في الحادث.



وعندما سأله الضابط عن الذين قامو بضربه قال لم أعرفهم، ثم دخلت عليه ريهام طليقته عليه الغرفة فإنهار عليها وأمرها بالخروج، وأخبرها بأنه لم يحبها وأستمرت ريهام في التعبير عن حبها له.



وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.





