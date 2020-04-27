ولاد إمبابة يتصارعون على الميراث.. وإمبابة تفاجئهم: "أنا أتجوزت كذا مرة" (فيديو)





عرضت أمس الحلقة الرايعة من مسلسل "ولاد إمبابة" وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف.وتدور أحداث الحلقة الرابعه، حول تصارع أولاد إمبابة علي الميراث، حيث أن" فريدة سيف النصر " والدتهم أخبرتهم، أنها مش هتقول الوصية إلأ لما يلاقو باقي أخوانهم،وفجرت "فريدة سيف النصر مفاجأة لأولادها أنها تزوجت أكثر من مرة" وقتلت كنت أنقي أحسن واحد فيهم وأتجوزو فترد عليها إبنتها عيب تقولي كدا يما، لترد عليها فريدة سيف النصر" عيب لية يا حبيبتي بالحلال، أومال زيك في السن دا ولسه ما اتجوزتش ولا واحد بلا نيلة يا بيرة ،.ويسألها سعد الصغير في إندهاش يعني إية الكلام دا يعني "أمي أتجوزت أكتر من واحد؟؟" ويقاطعة مصطفي أبو سريع أمي بقت زي الحاج متولي".وترد فريدة سيف النصر، "الحاج متولي جنبي تلميذ" إية يما الكلام دا فهمينا" وقالت "فريدة" مهو لو تتخرصو شوية، هتخلوني أحكي حكايتي كلها، فيقاطعها سعد في إية يا أما إحكي ".ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير ومصطفي أبو سريع، عمرو رمزي وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..