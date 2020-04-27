كابتن الجيل الذهبي لفريق المنصورة لكرة القدم في ضيافة برنامج "الحريفة"

يستضيف برنامج الحريفة اليوم الاثنين، الساعة الثانية عشر مساء على قناة الدلتا الفضائية إحدى قنوات التلفزيون، حلقة رمضانية خاصة عن أسرار الفترة التي شهدت الازدهار في عمر نادي المنصورة النادي الرسمي لمدينة المنصورة الأكثر شعبية في محافظة الدقهلية، التي تعد من أكبر محافظات الجمهورية وأكثرها من حيث التعداد السكاني.





وقال الإعلامي جمال الصباغ كبير مذيعين بالتلفزيون المصري، إن برنامج الحريفة برنامج يتحدث عن ذكريات نجوم كرة القدم من أبناء الدلتا المتميزين لعباً وخلقاً، وإن فكرة البرنامج تقوم على توعية أبنائنا من الأجيال الصاعدة من خلال ما يشاهدونه ويسمعونه من حكايات هؤلاء النجوم الذين سطروا تاريخهم في أصعب الظروف وتمسكوا بفرصتهم وسعوا بكل ما لديهم من قوة لتحقيق السعادة والبهجة على وجوه جماهير أندياتهم وحافظوا على أنفسهم وصحتهم وعلى أنديتهم.





وأضاف الصباغ، أن حلقة برنامج الحريفة اليوم ستستضيف عددا من النجوم الذين كان لهم دور وأولى الحلقات الكابتن محمود درويش هداف المنتخب العسكري في الثمانيات كما يستضيف النجوم ياسر عبدالواحد كابتن نادي المنصورة الأسبق والكابتن عادل صديق كابتن نادي المنصورة الأسبق والكابتن علاء فرجالله والنجم عبداللطيف الدومانى نجم الزمالك الأسبق ومحمد النحاس.