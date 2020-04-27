أهلي جدة يخطط لصفقتين مدويتين في الميركاتو الصيفي













يبحث مسئولوا أهلي جدة السعودي ضم صفقات جديدة لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد ولاسيما بعد توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





صفقات أهلي جدة في الصيف





وتحدثت مصادر صحفية سعودية عن اللاعبين اللذين يرغب مسئولوا أهلي جدة في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وذكرت المصادر أن الاعبين هم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس محترف فريق الوحدة السعودي، والثاني قلب الدفاع الدولي الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب.





وتعاقد الوحدة مع أنسيلمو في الانتقالات الصيفية عام 2018 بعقد يمتد لسنتين قادمًا من نادي إنترناسيونال البرازيلي، بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الحالي، ورئيس هيئة الرياضة السابق.



