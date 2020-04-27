Advertisements

أهلي جدة يخطط لصفقتين مدويتين في الميركاتو الصيفي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:24 ص
أهلي جدة
أهلي جدة
علي خلاف



يبحث مسئولوا أهلي جدة السعودي ضم صفقات جديدة لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد ولاسيما بعد توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

صفقات أهلي جدة في الصيف 

وتحدثت مصادر صحفية سعودية عن اللاعبين اللذين يرغب مسئولوا أهلي جدة في ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وذكرت المصادر أن الاعبين هم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس محترف فريق الوحدة السعودي، والثاني قلب الدفاع الدولي الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب.

وتعاقد الوحدة مع أنسيلمو في الانتقالات الصيفية عام 2018 بعقد يمتد لسنتين قادمًا من نادي إنترناسيونال البرازيلي، بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الحالي، ورئيس هيئة الرياضة السابق.

في المقابل، فإن الخلافات الشديدة بين جمال باعمري وإدارة الشباب تقرب رحيله بشكل رسمي عن الليوث ولاسيما مقاطعة اللاعب للتدريبات.

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد بدير عن محمد لطفي: مكنش يقصد أي أساءة وتشويه بإعلانه وفاتي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 6 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 12 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ ساعة و نصف

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 10 ساعة

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 18 ساعة

سما المصري للنيابة: كنت بحفز الجمهور على المشاهدة.. وبعض الفيديوهات مفبركة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

10:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة