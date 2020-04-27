عمرو أديب: جودة الهواء تحسنت في مصر 40% بسبب الكورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة البيئة أعلنت أن جودة الهواء في مصر تحسنت بنسبة 40%، منوها بأن مصر قبل جائحة الكورونا جودة الهواء بها لم تكن جيدة.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "مصر دايما كانت في الدول اللي مش قد كده في جودة الهواء"، ولكن الوضع تغير بعد فيروس كورونا، ونسبة التلوث انخفضت في مصر بنسبة كبيرة.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "دي الطريقة اللي الطبيعة بتظبط نفسها بيها".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



