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يسرا تتهم في قضية تهرب ضريبي بملايين بسبب "خيانة عهد"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت قناة "الحياة" الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" لـ النجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

وفي أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" تتعرض "عهد" لـ قضية تهرب ضربي بالملايين، ويتم التحفظ على جميع اجهزة الكمبيوتر بالمصنع، ونصحها محضر المحكمة بأن تذهب بنفسها وطلب منها أن تستدعي محامي كبير، بسبب شدة خطورة القضية.

وفي المشهد الثاني ظهر "مروان دهب" شقيق "عهد" وزوجته عبير صبري مع المنافس لـ شركة عهد ويطلب منه باقي نصيبه من المال وقد قام بـ جلب معه المدير المالي لـ شركة "عهد" ومن الواضح أن عملية التهرب الضريبي مخطط لها من جانب شقيقها.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطولة بجانب يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.


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