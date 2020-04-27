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محمد رمضان متهم بسرقة تامر حسني (صورة)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أثار مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ الوهلة الأولى لعرض حلقاته خلال هذا السباق الدرامي الرمضاني.

ويقف الجمهور بالمرصاد لرمضان منذ بدء عرض أولى حلقات العمل، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة البوستر الدعائي لمسلسل البرنس وبجانبها البوستر الخاص بمسلسل آدم للفنان تامر حسني .

وقال البعض أن البوستر مأخوذ فكرته من الآخر الخاص بمسلسل آدم وأن هذا يعتبر تقليد من رمضان له ولأعماله وأعربوا عن غضبهم الشديد منه.

ويشارك فى بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.
محمد رمضان متهم بسرقة تامر حسني (صورة)
محمد رمضان متهم بسرقة تامر حسني (صورة)

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