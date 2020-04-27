أحمد بدير عن محمد لطفي: مكنش يقصد أي أساءة وتشويه بإعلانه وفاتي





عبر الفنان أحمد بدير ، عن استيائه الشديد من مروجي شائعة وفاته قائلًا لهم: "اتقوا ربنا وتفرغوا للعيش في روحانيات الشهر الكريم".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية يبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "زميل فنان وراء تداول خبر شائعة الوفاة بعد أن نشر عزاء على حسابه على موقع التدوينات الشهير "تويتر" في إشارة للفنان محمد لطفي.





وأشار إلى أنه نقل الشائعة من أحد المواقع التي نشرت الشائعة، مؤكدًا أن الأخير بريء ولم يكن يقصد أي أساءة أو محاولة تشويه".