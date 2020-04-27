مجلس الوزراء: قرض النقد الدولي هدفه حماية الاقتصاد من أي هزة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صندق النقد الدولي كان حريصًا على تقديم الدعم الفني لمصر لإعداد إصلاحات هيكلية، بعد نجاح مصر في تطيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن مصر طالبت بتحويل الدعم الفني لدعم مالي، بعد أزمة كورونا، لأن الاقتصاد المصري يريد الحفاظ على النجاح الذي تحقق في الإصلاح الاقتصادي.





وتابع: قرض النقد الدولي بمثابة اجراء احترازي ووقائي لحامية الاقتصاد المصري من أي هزة قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، اجتماعا لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، وكشف عدد من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد وإلى أبرز العناوين.

