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زوجة المنسي عن مسلسل الاختيار: "حول مشاعر الحزن لفرحة وفخر"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:20 ص
ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
أشادت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد المنسي، بمسلسل الاختيار الذي يقدم السيرة الذاتية لزوجها الشهيد، مؤكدة أن المسلسل يقدم أحداث حقيقية.

وتابعت "سليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "هذا المسلسل حول مشاعر الحزن لفرحة وفخر، ربنا بيجبر الخواطر أوي، ومصر بتحب ولادها ومش بتناسهم، وبتعرف ترد لهم الجميل أوي أوي".

ولفتت إلى أن حمزة نجل الشهيد أحمد المنسي عمره الآن 12 عامًا، سعيد بالمسلسل بصورة كبيرة، مضيفة: "عندما نشاهد المسلسل نستعيد المشاهد الحقيقية".

وفي وقت سابق، قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.


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