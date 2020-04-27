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مؤلف "النهاية" يرد على انتقادات إسرائيل.. ويؤكد: لا أهتم بها إطلاقًا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل النهاية، على بيان وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتقد فيه مسلسل النهاية، قائلًا: " نقدم عمل ترفيهي، ويحمل معاني واحتمالات مطروحة، بعيدًا عن رد الفعل الإسرائيلي الذي لا اهتم به إطلاقًا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،: "نقدم أول تجربة خيال علمي في مصر والوطن العربي، وردود الأفعال جيدة، وهناك إشادات واسعة، وتامر مرسى منتج مخضرم ويعرف كيف يختار أعماله".

يذكر أن أحداث مسلسل " النهاية " ليوسف الشريف كان قد بدأ باستعراض لشكل الحياة بعد ١٠٠ عام فالحياة أصبحت كلها " تاتش " باللمس كل ركن في المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شئ عن صحتك وعن ما يدور حولك في العالم فنري المهندس زين ( يوسف الشريف) وزوجته الفنانة ناهد السباعي في منزلهما فالزوجة تغسل الملابس في غسالة حديثة جدا باللمس ويتلقي الزوج مكالمة من زميل له في العمل عبر شاشة تفتح بمحرد الاشارة فيري من يحدثه عبر شاشة أمامه ويظهر الفنان أيمن الشيوي زميل المهندس زين في عمله لكنه ينذره ويحذره من أفكاره وبحثه الذي يقوم باعداده عن الخلية وحل أزمة الطاقة ويظهر حقد وغيرة زملائه في العمل من أفكاره ونحاحه.

منذ عرض الحلقة الأولي لمسلسل النهاية ليوسف الشريف وحقق على أعلي نسب مشاهدة بين جميع مسلسلات رمضان 2020، وذلك بفضل القصة لمثيرة التي يتناولها المسلسل والتي ما زالت حتى الآن غير مفهومة الى الكثير من المشاهدين، ولكن من المؤكد أنها تتناول موضوع هام وهو انهيار العديد من الدول الكبرى وسيطرة التكنولوجيا على العالم، وان المسلسل يتناول حقبة زمانية مستقبلية للعالم بعد 100 عام من الآن وكيف ستنتهى الحياة على كوكب الأرض.


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