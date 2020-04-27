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صلاح عبد الله لـ"الفجر الفني": أنا اللي طلبت إني أشارك في "الاختيار".. وربنا يكتر من مثل هذه الأعمال

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل الاختيار، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وأشار صلاح عبد الله في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه كان يصور فيلمًا مع المخرج بيتر ميمي، وعلم أن بيتر ميمي يحضر لمسلسل "الاختيار"، فطلب منه أن يشارك في هذا العمل، موضحاً أنه من المرات القليلة التى يطلب أن يشارك في أعمال فنية، ولكن هذا المسلسل يختلف، معبراً عن ذلك قائلاً: "أنا اللي طلبت إني أشارك في العمل ده ولو هعدي من أمام الكاميرا، يكفيني شرف المشاركة فيه".

وأضاف صلاح عبد الله أن رغم صغر الدور، وظهوره كضيف شرف ولكن كان الدور مهم لأنه ربط بين الجيل الكبير، حيث جسد دور لواء متقاعد حضر حرب الاستنزاف والعبور، وبين الجيل الحديث أمثال أحمد المنسي، وطارق ابنه الذي لعب دوره الفنان محمد رجب.

واختتم حديثه قائلاً" هذا العمل شرف لأي ممثل يشارك فيه وربنا يكتر من هذه الأعمال في السينما والدراما لأنها مهمة جداً وبالذات للشباب الصغير".

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، شارك مؤخرًا فى فيلم "صندوق الدنيا"، وهو بطولة: خالد الصاوى، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وعمرو القاضى، وغيرهم.

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