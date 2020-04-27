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أحمد مجدي في حيرة بين الفتاة التي تحبه والتي يحبها في "فرصة ثانية"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


عندما بدأ عرض مسلسل "فرصة تانية" على قناة أون في تمام الساعة 11و:45 مساءاً، كانت أحداثه حتى الآن حول هذه النقطة، وهي أنه يحب ياسمين صبري كثيراً "ملك" ، هي كانت خطيبته في بداية المسلسل، ثم إكتشفت ملك بأنه يكذب عنها عندما شاهدته يجلس مع آيتن عامر "ريهام" التي تحبه كثيراً.


وتدور أحداث المسلسل على هذا الصراع الدائم، بأن أحمد مجدي "زياد" يريد الرجوع لملك ولكنها لم تريد ذلك، بأن ريهام تتذلل له في كل مرة وتطلب منه بأن يتزوجها ويحبها، لكنه يرفض.


الجدير بالذكر أن زياد تزوج من ريهام، عندما يأس من رجوعه لملك، طلقها عندما تركها في الفرح وحيدة حتى يتطمأن على ملك.

ويكون زياد دائما في المسلسل مدفي حيرة ما بين قلبه وعقله، فهو يكره ريهام لأنها هي من بعدته عن حبيبته ملك، وتكرهه ملك لأنه خانها مع ريهام، تكره ريهام ملك لأنها أخذت منها زياد، النتيجة لم ترد ملك الرجوع إليه مرة آخرى، ورفع أهلها قضية على زياد حتى يبتعد عنها، رفع أهل ملك قضية عليه حقاً لما فعله معها.

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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