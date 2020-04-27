درما رمضان 2020.. مخلص الحلقة الثالثة من "خيانة عهد" ليسرا



بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" بمشهد عتاب بين "عهد" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا، ونجلها "هشام" الذي يجسد هذا المشهد خالد أنور، حينما استيقظ "هشام" من نومة وجد والدته بجانبه على السرير، وسالته عن حالته وذالك بعد التعدي عليه بالضرب والاخير فقد وعيه.



واستغل "هشام" هذا الموقف بالاعتزار لـ والدته ووعدها بأنه لن يعود إلى طريق الادمان مرة أخرى، وبعدها تركته "عهد" لـ الذهاب الى المصنع ولكن بشرط عدم الخروج من المنزل.



و تتعرض "عهد" لـ قضية تهرب ضربي بالملايين، ويتم التحفظ على جميع اجهزة الكمبيوتر بالمصنع، ونصحها محضر المحكمة بأن تذهب بنفسها وطلب منها أن تستدعي محامي كبير، بسبب شدة خطورة القضية.



وفي المشهد الثالث ظهر "مروان دهب" شقيق "عهد" وزوجته عبير صبري مع المنافس لـ شركة عهد ويطلب منه باقي نصيبه من المال وقد قام بـ جلب معه المدير المالي لـ شركة "عهد" ومن الواضح أن عملية التهرب الضريبي مخطط لها من جانب شقيقها.



كما ظهر كراهية شديدة من حلا شيحة تجاه يسرا، وعائلتها، وتذكرت حلا شيحة مشهدا من الطفولة جمع بينها وبين شقيقها، وقامت سيدة بطردهما من المنزل بسبب ملابسهم الركيكة، وكانت يسرا تجلس في المنزل بجوار هذه السيدة التي تبدو والدتها.



ومن المتوقع أن تكوت يسرا وحلا شيحة إخوة من الأب فقط، وليس الأم وان هذا هو سر الكراهية من جانب حلا شيحة.



يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطولة بجانب يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.



والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.











عرضت قناة "الحياة" الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" لـ النجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي، ويسرد كم "الفجر الفني" ملخص الحلقة الثالثة من المسلسل.