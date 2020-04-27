Advertisements

ماغي بوغصن تخفي سر تهريب شقيقها وترشح لمنصب وزيرة العدل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انطلقت ثالث حلقات مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ومكسيم خليل وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

وشهدت الحلقة في بدايتها أحداثًا كثيرة مشوقة، حيث أوضحت ديما لصديقتها المقربة أنها قامت بتهريب شقيقها خارج البلاد بعد تورطه في تهمة تعاطي الكوكايين وتؤكد أن هذا السر لم تخبر به أحد غيرها.

وتتفاجأ ديما بأن صديقتها لديها معلومات خاصة بأنها مرشحة لمنصب هام في وزارة العدل الأمر الذي يثير التساؤلات بداخلها.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

أخبار تهمك

سما المصري للنيابة: كنت بحفز الجمهور على المشاهدة.. وبعض الفيديوهات مفبركة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 6 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد بدير عن محمد لطفي: مكنش يقصد أي أساءة وتشويه بإعلانه وفاتي

منذ أقل من ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ أقل من ساعتين

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 12 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 18 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

10:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة