ماغي بوغصن تخفي سر تهريب شقيقها وترشح لمنصب وزيرة العدل





انطلقت ثالث حلقات مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ومكسيم خليل وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.وشهدت الحلقة في بدايتها أحداثًا كثيرة مشوقة، حيث أوضحت ديما لصديقتها المقربة أنها قامت بتهريب شقيقها خارج البلاد بعد تورطه في تهمة تعاطي الكوكايين وتؤكد أن هذا السر لم تخبر به أحد غيرها.وتتفاجأ ديما بأن صديقتها لديها معلومات خاصة بأنها مرشحة لمنصب هام في وزارة العدل الأمر الذي يثير التساؤلات بداخلها.يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.