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الشك يدخل بين إياد نصار وغادة عادل بسبب الشقنقيري.. ملخص الحلقة الثالثة من "ليالينا 80"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "ليالينا 80" بمعاناة وصدمة "ملك" غادة عادل، بفقدان ابنتها "جميلة" رنا رئيس، النظر وتدخل في مشادة كلامية مع "جلال" خالد الصاوي، بعد تعاطفه مع "راضي" ميدو عادل، بعد فقدانه لقدمه بعد الحادث.


ويوضع "مجدي" (حسنى شتا) تحت التحقيق بعد أن شكوا فيه أنه ضمن جماعة الإخوان، لكن هو يؤكد للضابط أنه ليس له علاقة بهذه الجماعة ليطلب منه أن يخبره بأسماء وعناوين الأشخاص الذي قابلهم وبعدها يخرج وقام بذلك وبعدها عاد إلى منزله.

وبعد عودته إلى المنزل يكتشف ما حدث مع ابن خالته "راضي" محمد عادل، ويذهب إلى المستشفى للاطمئنان عليه، وهناك يقابل خالته "رقية" صابرين وابنتها "فاطمة" هاجر الشرنوبي، وأثناء حديثهم تكتشف "رقية" بفقدان "جميلة" النظر وتتنازل عن القضية ضد أهلها.

يساند "جلال" شقيقه "هشام" إياد نصار، ذلك الموقف، تذهب صابرين، للتفاوض مع إياد نصار، فيراها خالد الصاوي فيتذكر زوجته ويغمى عليه ويُنقل إلى المستشفى، ويحاول الفضفضة معه ويشرح مدى تأثره بموت زوجته، ويتخيل وجودها في حياته باستمرار، وإبنته المنشغلة في حياتها الزوجية.




تحزن رقية على حالة نجلها راضي بسبب بتر أحد أرجله، وتتذكر زوجها الشهيد ملفوفًا فى علم مصر، وإحساسها باليتم بعد فراق زوجها، وأنها وضعت كل أملها في ابنها ميدو عادل عوضًا عن زوجها، وتحاول ابنتها التخفيف عليها.

وتنتهي الحلقة بزيارة "مدحت" محمد الشقنقيري، مدير "ملك" غادة عادل، في العمل ليطمئن على حالة ابنتها ويأتى زوجها "هشام" إياد نصار، ويشعر بالغيرة من "مدحت" ويعامله بجفاء، وتحدث مشادة كلامية بينه وبين زوجته فتتركه وتخرج.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، محمد الشقنقيري، ميدو عادل، رنا رئيس.

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