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برغم المشاكل.. حسن الرداد يحاول تعويض ابنته بفقدان والدتها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

انطلقت منذ قليل ثاني حلقات مسلسل "شاهد عيان" على شبكة تلفزيون النهار للنجم حسن الرداد الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الجاري.

وفي أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد دار مشهد عاطفي بين "عمر" وابنته "خديجة"، وبرغم كل المشاكل التي يتعرض لها "عمر" إلا أنه يهتم بمعاملة "خديجة" ويحاول تعويضها عن فقدان والدتها.

وفي الحلقة السابقة تم اقامة عزاء لـ زوجة "عمر" حتى يتأكد مختطفها بانهم تأكدوا من موتها، والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة حلا شيحة.

وفي سياق متصل تدور أحداث مسلسل "شاهد عيان" في اطار من الأكشن حول شخصية ظابط يتعرض للعديد من المشكلات.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، ريم عبد القادر، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد حماقي، تأليف أحمد مجدي.

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