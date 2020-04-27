بسمة تذهب إلى طبيب نفسي في ثالث حلقات "شاهد عيان"



شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "شاهد عيان"، بأن "ليلى" التي تقوم بدورها الفنانة بسمة لم تقتل أحد ولكنه كان كابوس وتذهب إلى طبيب نفسي وتتحدث معه حول أن الكوابيس تعود لها من جديد.



وتتحدث "ليلى" مع الطبيب النفسي عن علاقتها بأختها "ندى" التي قتلت، وتقول لها أنها في طفولتها لم تكن قريبة منها ولكن في الكبر أصبحت لها كل شيء لكن أخر فترة شعرت بأنها كانت بعيدة عنها.



وفي نهاية الحلقة يذهب شخص يدعى أنه طبيب نفسي اسمه مجدى، وأنه يعالج "عمر" زوج أختها ويخبرها بأن أختها قتلت بسبب زوجها "عمر" وأنه يشعر بتأنيب الضمير ويعتقد أنها لم تموت وتتصل ليلى بعمر الذي ينكر لها معرفته بهذا الشخص ويؤكد لها أن ندى شقيقتها على قيد الحياة ويتصل عمر بصديقه راجح ليحاول الوصول إلى ليلي لتكتشف حقيقة أن شقيقتها على قيد الحياة.



وفي سياق متصل تدور أحداث مسلسل "شاهد عيان" في اطار من الأكشن حول شخصية ظابط يتعرض للعديد من المشكلات.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، ريم عبد القادر، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد حماقي، تأليف أحمد مجدي.











نطلقت منذ قليل ثاني حلقات مسلسل "شاهد عيان" على شبكة تلفزيون النهار للنجم حسن الرداد الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الجاري.