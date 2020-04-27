عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مؤلف مسلسل ٢ في الصندوق؛ لتعمده الإساءة والتطاول وتحقير عمال النظافة.





وقال سمير في بلاغه، إنه من ضمن المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك مسلسل ٢ في الصندوق تآليف المبلغ ضدة وقد تردد في هذا المسلسل في أولى حلقاته ودون مراعاة للقيم والأخلاق والآداب العامة بعض الألفاظ غير اللائقة مثل "يازبال.. ريحتك وحشة.. ده زبال مينفعش يدخل مكان زي ده" وغيرها.

وتابع "صبري": "يأتي ذلك فضلا عن التهكم على مهنة عمال النظافة وهي مهنة شريفة يعمل بها من يوافق أن يضحي بنفسه ويعمل في كل الأجواء أي كانت قسوتها بخلاف تعريض صحته للعديد من المخاطر الصحية والتي تعرض حياته وحياة أسرته للمخاطر والهلاك خاصة بعد تفشي فيروس كرونا الذي يجتاح العالم كله بخلاف الإساءة البالغة لكل من يمتهن هذه المهنة وتحقيره والإقلال من كرامته أمام كل المجتمع وأبناء وطنه".





وطالب "صبري"، بالتحقيق فيما ورد به من وقائع وجرائم اخلاقية وجنائية وقدم صـبري المستندات المؤيدة لبلاغة.





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وفي سياق آخر، تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة اليوتيوب الشهيرة "حنين حسام"، الطالبة بكلية الآثار، بتهمة التحريض على الفسق والدعارة.





وقال سمير في بلاغه، الثلاثاء: إن "حنين" تعد من أشهر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"لايكي"، وتستخدم أساليبًا حقيرة مبتذلة منافية للآداب العامة، ومُحرضة على الفسق والدعارة، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد في تقديم الفيديوهات، ودعوتها لبعض الفتيات فى تقديم محتوى عبر إحدى التطبيقات، الأمر الذى يدر عليهم دخلًا بالدولار.





وتابع: ظهرت حنين في أحد الفيديوهات، داعية الفتيات إلى العمل من المنزل، والعائد المادى يصل إلى مئات الدولارات، قائلة: "أنا عارفة إن فى ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس.. أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".



