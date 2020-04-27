Advertisements

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مؤلف مسلسل ٢ في الصندوق؛ لتعمده الإساءة والتطاول وتحقير عمال النظافة.

وقال سمير في بلاغه، إنه من ضمن المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك مسلسل ٢ في الصندوق تآليف المبلغ ضدة وقد تردد في هذا المسلسل في أولى حلقاته ودون مراعاة للقيم والأخلاق والآداب العامة بعض الألفاظ غير اللائقة مثل "يازبال.. ريحتك وحشة.. ده زبال مينفعش يدخل مكان زي ده" وغيرها.
 
وتابع "صبري": "يأتي ذلك فضلا عن التهكم على مهنة عمال النظافة وهي مهنة شريفة يعمل بها من يوافق أن يضحي بنفسه ويعمل في كل الأجواء أي كانت قسوتها بخلاف تعريض صحته للعديد من المخاطر الصحية والتي تعرض حياته وحياة أسرته للمخاطر والهلاك خاصة بعد تفشي فيروس كرونا الذي يجتاح العالم كله بخلاف الإساءة البالغة لكل من يمتهن هذه المهنة وتحقيره والإقلال من كرامته أمام كل المجتمع وأبناء وطنه".

وطالب "صبري"، بالتحقيق فيما ورد به من وقائع وجرائم اخلاقية وجنائية وقدم صـبري المستندات المؤيدة لبلاغة.


وفي سياق آخر، تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة اليوتيوب الشهيرة "حنين حسام"، الطالبة بكلية الآثار، بتهمة التحريض على الفسق والدعارة.

وقال سمير في بلاغه، الثلاثاء: إن "حنين" تعد من أشهر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"لايكي"، وتستخدم أساليبًا حقيرة مبتذلة منافية للآداب العامة، ومُحرضة على الفسق والدعارة، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد في تقديم الفيديوهات، ودعوتها لبعض الفتيات فى تقديم محتوى عبر إحدى التطبيقات، الأمر الذى يدر عليهم دخلًا بالدولار.

وتابع: ظهرت حنين في أحد الفيديوهات، داعية الفتيات إلى العمل من المنزل، والعائد المادى يصل إلى مئات الدولارات، قائلة: "أنا عارفة إن فى ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس.. أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وقال سمير صبري: إن حنين حسام اقترفت العديد من الجرائم، أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وعقوبة ذلك في قانون العقوبات المادة 178: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل 2 في الصندوق بلاغ النائب العام الفجر 2 في الصندوق

أخبار تهمك

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 13 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 19 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الغيرة تتمكن من ياسمين عبد العزيز وتعنف إحدى معجبات أحمد العوضي (صورة)

منذ أقل من ساعة

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 11 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:29 ص

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة