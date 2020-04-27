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مؤمن نور يتشاجر مع زوجته.. وبشرى تفصل بينهم في "القمر آخر الدنيا"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وتذهب الفنانة ساندي علي برفقة الفنانة بشرى للاطمئنان على أولادها بعد تعرض الأتوبيس الخاص بهم لحادث، ويأتي الفنان مؤمن نور ويطمئن عليهم ويأخذهم.

ثم يجلسان في أحد الكافيهات ويبدأ الفنان مؤمن نور بالتحدث مع شقيقته دلال التي تجسد شخصيتها الفنانة بشرى وهو ينظر لزوجته الفنانة ساندي علي قائلا: "بس غريبة يعني يا دلال ايه اللي طلعها في دماغك يعني انهاردة".

وتقوم الفنانة بشرى بسؤاله لماذا ينظر لناهد عند حديثه معها ليقول لها أنها أستدعتها ومن المؤكد أنها قامت بشكوته اليها، ليبدأ بالتشاجر مع زوجته قائلا: "هو انتي مش حاسة بيا لا بطموحي ولا في تفكيري ومبتفكريش غير في حياتك وبس وأمي اللي مش لاقينها ده كله مش فارق معاكي".

لتهدأ بينهما الفنانة بشرى وتذكره أن زوجته صديقتها من قبل تعرفه عليها، وأن وضعهم يزعجها لأنه غير انساني وخصوصا أن لديهم أولاد، ليعترض أنه لم يفةر في السفر الا بعد الاطمئنان على والدته أولا.

وتقول الفنانة ساندي علي أنها تعتبر والدته كريمة التي تجسد شخصيتها الفنانة سميرة عبد العزيز والدتها الثانية وتقلق عليها مثلهم، وتبدأ بالتشاجر معه أنه غير متواجد في حياتهم ويقوم بالسهر قبل اختفاء والدته وانشغاله بهذا الأمر.

وتهدأ بينهم الفنانة بشرى وتذكر الفنان مؤمن نور بأن هذه زوجته التي يحبها وحارب لكي يتزوجها.


وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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