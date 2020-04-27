شاهد.. الغيرة تتمكن من ياسمين عبد العزيز وتعنف إحدى معجبات أحمد العوضي (صورة)





أعربت إحدى الفتيات المعجبات بالفنان أحمد العوضي، عن حبها الشديد له من خلال تعليق جرئ على صورة له بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ولكن يبدو أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد انزعجت من هذا التعليق، واشتعلت الغيرة بداخلها، وقامت بالرد على تعليقها قائلة "نعم؟".تفاعل متابعو العوضي مع التعليق الخاص بياسمين عبد العزيز ولاسيما وأنها سبق وعلقت له على نفس المنشور وقالت للعوضي "my man".من جانب آخر، يشارك العوضي في مسلسل "الاختيار" وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.وأما عن ياسمين فتخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" ويشاركها كلًا من سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى.