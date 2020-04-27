هشام إسماعيل يحاول اقناع مؤمن نور للرجوع الى عمله.. وبشرى تتدخل

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بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يذهب الفنان هشام اسماعيل الى الفنان مؤمن نور ويحاول تهدئته مع أسامة مدير المدرسة التي يعمل بها، ويقول له "هدي الأمور يا أحمد ده قريبي"، ليرد عليه الفنان مؤمن نور "هو قريبك وأنت ولي أمري يعني ولا ايه".



لترد الفنانة بشرى مهدئة أخيها أحمد وتشرح له أن مدير المدرسة يرسل خالد للتحدث معه، لكن الفنان مؤمن نور يعترض ويخبرها أنه يرسله لاخباره أن عقد عمله في المدرسة قد أنتهى.



ويقول الفنان هشام اسماعيل للفنانة بشرى أنه قال ما لديه وبلغ الرسالة وعليها التصرف مع أخيها، لتستعين الفنانة بشرى بزوجة أخيها الفنانة ساندي علي للتحدث مع زوجها الفنان مؤمن نور لكنها ترفض قائلة"مليش دعوة انتي عيزاه يقول تاني اني مبفكرش الا في نفسي".



ويحاول الفنان هشام اسماعيل اقناع الفنان مؤمن نور بالصبر تجاه عمله وأن العمل لم يتم العثور عليه بسهولة الأن، ويطلب منه أن يعتذر للمدير ويرد الفنان مؤمن نور أنه لم يغلط به وتحدث معه في نطاق العمل فقط وهو من قام باستفزازه.



وتطلب الفنانة بشرى من الفنان مؤمن نور أن يلين أموره ولا يصعبها على نفسه في سبيل زوجته وأولاده، ويوافق الفنان مؤمن نور معلنا أنه سوف يتخذ غدا أجازة لسفره مع أخيه أحمد للاطمئنان على والدته أولا.





وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.