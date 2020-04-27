Advertisements

في ثالث حلقات "أولاد آدم".. مكسيم خليل يكشف سر شقيق ماغي بو غصن

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:37 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت ثالث حلقات مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ومكسيم خليل وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

وشهدت الحلقة في بدايتها أحداثًا كثيرة مشوقة، حيث أوضحت ديما لصديقتها المقربة أنها قامت بتهريب شقيقها خارج البلاد بعد تورطه في تهمة تعاطي الكوكايين وتؤكد أن هذا السر لم تخبر به أحد غيرها.

وتتفاجأ ديما بأن صديقتها لديها معلومات خاصة بأنها مرشحة لمنصب هام في وزارة العدل الأمر الذي يثير التساؤلات بداخلها.

ويقرر غسان أن يراقب ديما وهي تتحدث بالهاتف ويسمع مكالمتها مع شاب يدعى هشام ويكلف إحدى السيدات التي تجمعه علاقه بها بأن تعرف له كل المعلومات الخاصة بإسم هذا الشاب وتخبره في النهاية بأنه من نفس عائلة زوجته وتفاجئه بأنه شقيقها.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

أخبار تهمك

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 16 ساعة

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 12 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 19 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. الغيرة تتمكن من ياسمين عبد العزيز وتعنف إحدى معجبات أحمد العوضي (صورة)

منذ ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:29 ص

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة