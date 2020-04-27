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حصاد وأرقام بترول أسيوط في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:05 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
صراع ساخن ومنافسة حامية الوطيس، تشهدا مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني، عقب مرور 17 جولة، من عمر الموسم الحالي 2019-2020.

يحتل فريق بترول أسيوط المركز الخامس بقيادة محمد عبد السميع ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 24 نقطة جميعهم من الفوز في 7
مباريات منهم 6 مباريات على ملعبه ، مقابل مباراة خارج ملعبه .

وحقق البترول التعادل في 3 مباريات، منهم مباراتين على خارج ملعبه، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات منهم مباراة ملعبه.

سجل لاعبي بترول أسيوط 18 هدف بواقع 12 هدف على ملعبه، مقابل 6هدف خارج ملعبه، واستقبل البترول في مرماه 21هدف، منهم 6 داخل ملعبه، مقابل 15 بالخارج.

ويبقى لفريق البترولى 5 مباريات في حالة عودة النشاط، سيتضف في الأسبوع الـ 18 فريق الألومنيوم، ثم يخرج للقاء ديروط في الجولة 19، كما سيلتقي على ملعبه مع فريق الفيوم في الجولة 20، ثم يواجه تليفونات بنى سويف خارج ملعبه، في الجولة قبل الأخيرة، ويختتم بترول أسيوط الموسم بمواجهة البنك الأهلي على ملعبه.

هدافي فريق بترول أسيوط

1- مصطفى شلبي 5 أهداف
2- إيهاب فؤاد 3 أهداف
3- أحمد ترك هدفين
4- محمود كمال هدفين
5- محمد دياب هدفين
6- محمد فرحات كاستيلو هدفين
7-محمد عبد الفتاح هدفين

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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