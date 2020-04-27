محمد الدقاق يغازل زوجة عمرو عابد في "القمر أخر الدنيا"

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بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يذهب الفنان محمد الدقاق الى منزل الفنان عمرو عابد أثناء خروجه من المنزل، لتقابله الفنانة ثراء جبيل ويغازلها وتطلب منه أن يمشي على الفور قبل مجئ زوجها جلال حتى لا ينزعج.



ولكن الفنان محمد الدقاق يستمر بالوقوف ويقول لها أنه قرر أن يمر عليها ان كانت تحتاج لعيش، ويفتح معها مجال للحديث ويسأل عن ابنتها كريمة قائلا" هي كوكي فين"، وتخبره أنها نائمة ويطلب منها أنه كان يريدها تطلع لوالدته تلعب معها.



لتسخر منه وتطلب منه أن يمشي قبل ما زوجها يثور عليهم بمصيبة وتغلق الباب في وشه بعنف.





وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.