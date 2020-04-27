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كشف حساب تليفونات بني سويف بالقسم الثاني

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:15 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين

تشهد منافسات المجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني، منافسه نارية، عقب مرور 17 جولة، من عمر الموسم الحالي 2019-2020.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب فريق تليفونات بني سويف، الذي يحتل فريق المركز السادس برصيد 23 نقطة.

خاض الفريق السويفي، 17 مباراة، حقق خلالهم، 5 إنتصارات،، منهم 4 مباريات على ملعبه ، وحقق التعادل في 8 مباريات، منهم 4 تعادلات على ملعبه، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات منهم مباراة بملعبه.

سجل لاعبي التليفونات 17 هدف بواقع 9 هدف على ملعبه، مقابل 8 هدف خارج ملعبه، واستقبل في مرماه 16هدف، منهم 5 داخل ملعبه، مقابل 11 بالخارج.

ومن المنتظر أن يخوض فريق تليفونات بني سويف 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سلاقي سوهاج خارج ملعبه، في الأسبوع الـ 18 خارج ملعبه، ثم يستضيف المنيا في الجولة 19، ثم يلتقي خارج ملعبه مع فريق بنى سويف في الجولة 20، ثم يواجه على ملعبه فريق بترول أسيوط في الجولة الـ21، ويختتم تليفونات بني سويف الموسم خارج ملعبه بمواجهة الإعلاميين.

هدافي فريق تليفونات بني سويف

1- محمود عبده 4 أهداف
2- مصطفى كشرى 3 أهداف
3- الغانى مانجا فوديكا هدفين
4- صلاح فتحي هدف
5- أحمد يوسف هدف
6- أحمد رضا هدف
7- محمود علاء هدف
8- بلال أحمد هدف
9- محمد كارم هدف
10- محمود مبارك هدف

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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