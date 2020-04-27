بعد استخدامه بمدغشقر كعلاج للكورونا.. ماذا تعرف عن "الشيح"؟

أعلن منذ أيام رئيس مدغشقر عن شاي عشبي مشتق من أعشاب الشيح كعلاج لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأنه تم استخدامه في علاج شخصين، حيث أعطى نتائج جيدة في خلال 7 أيام، وتم فرضه على تلاميذ مدغشقر.





وتستعرض بوابة "الفجر" في نقاط أهم المعلومات عن الشيح فيما يأ تي:





1-الاسم العلمي للشيح أو البعيثران هو أرتميزيا، وله عدة أنواع وينتشر في معظم أنحاء العالم ومن أنواعه البرية والطبية والصناعية ومنه ما يستخدم في التزيين ومنها الرويسية التي يغلب عليها اللون الأخضر الموشي بالأصفرويعتبر كل أنواعه طبية حيث يشفي من البلغم إلى جانب مساعدته في إخراج الديدان كما يفيد في الشفاء من المغص.





2- تعد أبرز أنواعه الموجودة في الوطن العربي الشيح الأردني، والشيح الحولي، وشيح سيبر، والشيح الشجيري، وشيح العطارين وشيح فرلوه، والشيح المكنسي والشيح وحيد البذرة.





3- ينتشر الشيح البلدي في شمال إفريقيا وسوريا وإيران وتركيا وفي وسط وشمال وشرق السعودية وبه 3% زيت طيار، ويتم إستخدامه طبيًا لأنه يشتمل على مادة "السانتونين" وهي مادة فعالة تساهم في طرد الديدان المعوية.





5- كما يتم استخدام الشيح المصري في الطب الشعبي لطرد الديدان بعد نقعه وتناوله لمدة 3 أيام متعاقبة قبل النوم.





6- وينتشر الشيح المصري في شبه جزيرة سيناء وبه 1.6 %زيت طيار ويعتبر أقل فعالية من الشيح البلدي.





7- وينتشر شيح المناطق البحرية في غرب أوروبا ووسط آسيا ويحتوى أيضًا على مادة السانتونين أيضا كما يحتوي على مادة آرتيميزين وهي ليس لها مفعول طبي مثل مادة السانتونين.





8- ومن أنواع الشيح أيضًا الشيبة " شجرة مريم " التي يُطلق عليها دقن الشيح ويعد أيضًا من الأنواع الطبية التي بها مادة السانتونين ولا يتم زراعته وإنما ينمو بريًا.





9- ومن أنواعه الترجون التي يُطلق عليها الطراقون وينتشر في أوروبا الآسيوية ويتم زراعته في فرنسا بسبب زيته ولكنه لا يحتوي على مادة السانتونين وهذا النوع من مجموعة نباتات التوابل حيث يستخدم في تحسين نكهة الطعام خاصة في الأسماك المطبوخة بعد سحق أوراقه.





10- وينتشر نوع العناب عويذران، عاذر في وسط وشرق السعودية ويفيد عصيره الطازج في تسكين آلام الأذن وكمسهل قوي بعد القيام بنقعه.





11- وتطلق على شيح البعيثران عدة مسميات مثل الشيح والشيح البلدي وشيحان، وينتشر في شمال الحجاز وجنوبه والمناطق الوسطية والشرقية أيضًا وفي شبه جزيرة سيناء وجبل علبة في مصر،ويستخدم في طرد الغازات وإدرار الطمث وذلك بعد نقع أوراقه وقممه الزهرية.





12- كما ينتشر نوع عاذر، غبيرة، عادر في وسط وشرق صحراء النفود في السعودية ويتم إستخدامه مسحوق مع معلقة عسل عند النوم لعلاج الإمساك، وعند تناوله مرتين يوميًا بنفس طريقة الوصف قبل تناول وجبات الطعام لعلاج الروماتيزم، وعند تناوله مغليًا يعالج نزلات البرد.





13- يستخدم الشيح مغليًا لعلاج الحميات ومنقوعًا لتخفيف البول السكري، وعند خلط رماد الشيح مع أي دهن يفيد في علاج داء الثعلب.





14 – يتم إستخدام أوراقه بعد حرقها كبخور مما تساهم في تطهير المنازل من الروائح الكريهة ولطرد الهوام والثعابين والحشرات.





15- يساعد في علاج مرض السرطان كما أوضح علماء بجامعة كاليفورنيا بأمريكا أن الشيح له قدرة على تدمير اغلب الخلايا السرطانية في الجسم في غضون 16 ساعة فقط كما أشاروا إلى أنه عند إضافة الحديد إلى الشيح يستطيع تدمير 100% من الخلايا السرطانية في الجسم كما يمنع ظهور خلايا سرطانية جديدة.



