أوس أوس يحاول التعدي على عب دالله مشرف بسبب "الكراش"







بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "اتنين في الصندوق" بمحاولة "زيكا" بلفت انتباه "الكراش" بمحاولة من اظهار بطولاته بمساعدة "عم رزة النجار" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان عبدالله مشرف.



وبدأ الحوار من خلال تحرش "عم رزة" لفظي بـ " الكراش" ومعاكستها وهنا يظهر "زيكا" ويجسد هذه الشخصية أوس أوس ويحاول انقاظها من هذا الموقف ويحاول التعدي على "عم رزة" بالضرب ليظهر شهامته، وينتهي الموقف بمحاولة "زيكا" تهدئتها وطلب منها أن يوصلها لـ منزلها.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء؟.







عرضت اليوم السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.