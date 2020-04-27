بسمة نبيل لـ"الفجر الفني": ونسني تجربة مختلفة.. وتامر حمزة مخرج شاطر





كشفت الفنانة بسمة نبيل، عن مشاركتها في عملين خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.وأكدت في تصريح لـ"الفجر الفني" أنها العمل سعيدة بردود أفعال الحلقة الثانية مع الفنان محمد عز، وتقدم دور كوميدي، مشيرة إلى أنها تقدم دور كوميدي للمرة الأولى في ونسني وان المسلسل مختلف ومتميز.وأشارت إلى أنها تشارك في مسلسل "القمر اخر الدنيا" بطولة الفنانة بشرى وتقدم في هذا العمل شخصية "مها" وهو مسلسل تراجيدي وتوجهت بشكر خاص للمخرج تامر حمزة، وأشارت أنه مخرج متميز ويتعامل مع الفنان بمنتهي السلاسة وأنها سعيدة بهذه التجربة معه .يذكر أن "ونسني" سيت كوم من بطولة محمود الليثي، وحازم إيهاب، وبسنت شوقي، وسارة درزاوي، وغيرهم، وإخراج رامي رزق الله.