"فتحي اسمي فتحي".. لهذا السبب مؤمن نور يصرخ في وجه سمير بدير في "القمر آخر الدنيا''





بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، ويقول الفنان سمير بدير للفنان مؤمن نور أن يأتي اليه غدًا المدرسة ويحل مشاكله مع أسامة مدير المدرسة ويرفض الفنان مؤمن نور الذهاب.ويقول له الفنان سمير بدير أن يهدأ ويبحث عن حل في مجال الفوتوشوب لكي يفتح له طريق أحسن، وعند رد الفنان مؤمن نور أن هذا الموضوع يتطلب وقت ومال يرد عليه فتحي "انت وراك ايه يا عم دافينشي اتعلم على مهلك ولو منفعش عند أدهم نشوف حد تاني، وأدهم محترم وشغل شياكة"، ويطالبه أن يفتح هاتفه ويشاهد على الشغل والجروبات.وأثناء تقليب الفنان مؤمن نور في هاتفه يصرخ فجأة قائلا:"يا نهارك أسود يا خالد"، ليرد عليه الفنان سمير بدير قائلا: "فتحي أسمي فتحي'' ليثور عليه الفنان مؤمن نور "يا عم أستنى بقا يا عم أنت"، ويتصل بشقيقته الفنانة بشرى ويتشاجر مع زوجها الفنان هشام اسماعيل لنشره صورة والدته كريمة عبر الانترنت ويطالبه بمسحها على الفور.لينزعج الفنان هشام اسماعيل للفنانة بشرى قائلا: "يا خسارة كانت جايبة 50 لايك".وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.