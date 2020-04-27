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بداية التحقيقات في مقتل نسرين أمين.. ملخص الحلقة الثالثة من "لما كنا صغيرين"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:50 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "لما كنا صغيرين" وصول الشرطة إلى منزل "نهى" نسرين أمين، بعد إتصال "دنيا" ريهام حجاج، و"وائل" كريم قاسم، وذلك عقب دخولهم ووجدوها مقتولة.

ووصل "سليم" محمود حميدة، إلى منزل القتيلة وبكى الجميع عليها، وسقطت "دنيا" أغمى عليها.

وفي الوقت ذاته خرج "حسن" نبيل عيسى، مع السكرتيرة "مريم" وذهبا إلى ملهى ليلى، وحاول الجميع الوصول إليه إلا أنه أغلق هاتفه.

وجاءت الاسعاف وأخذت جثة "نهى"، وتحدث المحقق مع "ياسين" خالد النبوي، وأخبره بأنه أمام منزله ويريد مقابلته، فرحب به وعلم منه بأن أخيه "حسن" نبيل عيسى متهم في قتل نهى.

وعادا حسن ومريم إلى المنزل، ليتفاجئ الاثنان بوجود ياسين أخيه بالمنزل، فذهبت هي مسرعة، بينما أخذ ياسين أخيه إلى المرحاض لكي يجعله يفوق تحت صنبور المياه.

ويضغط ‏ياسين عليه للاعتراف ويتأكد من براءته فيطلب منه أن يعطيه تقرير مفصل عن أماكن تواجده في ذلك اليوم بالدقيقة والساعة والإثبات حتى ‏يستطيع نفي التهمة عنه.‏

يتواصل "سليم" محمود حميدة مع المحامي الخاص به أشرف زكي، ويخبره بأن صاحبة السيارة "نهى" قد قتلت وفي استطاعته نفي التهمة عن ‏صديقتهم المتهمة في قضية المخدرات المهربة في شنطة نفس السيارة.‏

يبدأ التحقيق مع أصدقاء نهى القتيلة للتعرف على خلفية المجني عليها والإلمام بتفاصيل القضية فيبدأوا في استرجاع الذكريات منذ ‏بداية معرفتهم بها قبل سنوات.‏

وتنتهي الحلقة الثالثة بحديث "وائل" مع الضابط بأن أول مرة ذهب فيها إلى منزل أسرة "نهى" كانت عندما قبض على شقيقها بعد أن انضم لأحد الجماعات المتطرفة، فذهبوا لها ليطمئنوا عليها، وبعدها أخبره ان "دنيا" كانت تساعدها فى مصاريف الجامعة دون أن تخبر أحد حتى لا تجرح مشاعرها.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، سميرة عبد العزيز، نسرين أمين، نبيل عيسى، كريم قاسم، محمود حجازي.



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