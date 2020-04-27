رئيس الدراما بـ"الأعلى للإعلام" لـ"الفجر الفني": المجتمع في حاجة ملحة لدراما مثل "الاختيار"









أبدي مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إعجابه الشديد بمسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى.وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إن المسلسل رائع والمجتمع في حاجة ملحة لمثل هذه الدراما لتنمية الشعور القومي، ولإعطاء شهدائنا حقهم في تخليد ذاكرهم وبطولاتهم، وأن يكون نبراسصا للأجيال الشابة وأولادنا الذين لم يعاصروا رأفت الهجان وجمعة الشوان وغيرهم.يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجيويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.