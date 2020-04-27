لهذا السبب.. بشرى تتشاجر مع زوجها هشام اسماعيل في "القمر أخر الدنيا"













بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يذهب الفنان هشام اسماعيل برفقة الفنانة بشرى والفنان مؤمن نور والفنانة ساندي علي وأولادهم لكي يريهم ديكورات المنزل الذي قام أخيه شوقي بتصميمه على ذوقه.لينصدما جميعهما بسبب الديكورات فيما عدا الفنان هشام اسماعيل الذي أحبب الديكورات كثيرا، وتقول الفنانة بشرى أنها لا تتحدث وتترك أخيها أحمد وزوجته أن يقول رأيه ليسكتا غير مدركين ماذا يقولان بسبب بشاعة الديكورات.وتتشاجر معه الفنانة بشرى قائلة: "أيه القرف ده والألوانات دي ده ذوق وديكورات ده تسد النفس"، ليثور عليها الفنان هشام اسماعيل بسبب سخريتها من الديكورات التي بذل فيها جهد من أخيه.وتطالبه الفنانة بشرى بتغيير الديكورات على الفور وأنها تفرق معها كثيرا في الراحة النفسية والشياكة وأنه منزلها التي تسكن به وأنها شفافة وأخيه وزوجته هم أصحاب الرأي.وتطلب أن جميع هذه الديكورات يجب أن تتهد ويرفض الفنان هشام اسماعيل قائلا أنهم مسافرين خلال هذه الأيام وترفض الفنانة بشرى السفرحتى بعد الاطمئنان على والدتها وتصرح أنها ستطلب مهندس ديكور وأخيها أحمد هو الذي سيشرف عليه.وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.