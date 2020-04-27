Advertisements

لهذا السبب.. بشرى تتشاجر مع زوجها هشام اسماعيل في "القمر أخر الدنيا"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:26 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يذهب الفنان هشام اسماعيل برفقة الفنانة بشرى والفنان مؤمن نور والفنانة ساندي علي وأولادهم لكي يريهم ديكورات المنزل الذي قام أخيه شوقي بتصميمه على ذوقه.

لينصدما جميعهما بسبب الديكورات فيما عدا الفنان هشام اسماعيل الذي أحبب الديكورات كثيرا، وتقول الفنانة بشرى أنها لا تتحدث وتترك أخيها أحمد وزوجته أن يقول رأيه ليسكتا غير مدركين ماذا يقولان بسبب بشاعة الديكورات.

وتتشاجر معه الفنانة بشرى قائلة: "أيه القرف ده والألوانات دي ده ذوق وديكورات ده تسد النفس"، ليثور عليها الفنان هشام اسماعيل بسبب سخريتها من الديكورات التي بذل فيها جهد من أخيه.

وتطالبه الفنانة بشرى بتغيير الديكورات على الفور وأنها تفرق معها كثيرا في الراحة النفسية والشياكة وأنه منزلها التي تسكن به وأنها شفافة وأخيه وزوجته هم أصحاب الرأي.

وتطلب أن جميع هذه الديكورات يجب أن تتهد ويرفض الفنان هشام اسماعيل قائلا أنهم مسافرين خلال هذه الأيام وترفض الفنانة بشرى السفرحتى بعد الاطمئنان على والدتها وتصرح أنها ستطلب مهندس ديكور وأخيها أحمد هو الذي سيشرف عليه.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.


أخبار تهمك

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 17 ساعة

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 3 ساعات

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ ساعة و نصف

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 15 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 21 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

04:08 ص

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

02:29 ص

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة