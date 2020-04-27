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تصريحات نارية من مرتضى منصور ضد برنامج رامز جلال

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:52 ص
رامز جلال
رامز جلال
حسام مجدي


أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات نارية ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الكريم.

ووصف مرتضى منصور ما يقدمه برنامج رامز جلال بأنه "مهزلة سخيفة" ويجب إيقافها.

كما أكد مرتضى منصور أنه لن يسمح لرامز بأن يقوم بأي تجاوزات ضد نادي الزمالك في برنامجه.

وطالب منصور المسئولين في الدولة أن يقوموا بإيقاف عرض برنامج رامز جلال في الفترة القادمة وعدم استكماله.

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