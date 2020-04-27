دراما رمضان 2020.. عمرو عابد مرعوب من زوجته في "القمر آخر الدنيا"

Advertisements

بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وأحضرت صديقة الفنانة ثراء جبيل بعض أدوات الميكب لها لطلبها منها هذا.



وتضع الفنانة ثراء جبيل التي تقوم بدور مجدية من الميكب ولكن بشكل مبهرج، وعند مجئ الفنان عمرو عابد تأخذ رأيه في مظهرها لينظر لها نظرة رعب قائلا لها أن تقوم تغسل وجهها لأنه مرعوب منها.





وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.