دييجو كوستا يتحدث عن كونتي ويؤكد: مدرب مريب









تحدث دييجو كوستا لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الحالي ومدربه السابق في تشيلسي.





ولعب كوستا في صفوف تشيلسي تحت قيادة أنطونيو كونتي، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي عام 2017، قبل تدهور العلاقة بينهما عندما طلب كونتي من كوستا أنه لم يعد بحاجة إليه خلال رسالة نصية.





وتحدث كوستا خلال تصريحاته لشبكة "ESPN"، قائلا:" كونتي مدرب جيد للغاية داخل الملعب، لكننا خارج الملعب كان هناك مشاكل بينا".





وتابع:" يجب أن يغير كونتي تعامله الإنساني مع اللاعبين، حتى يكون مدرب جيد في كل الأمور".



