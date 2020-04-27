هدى الأتربي تعثر على الحاجة كريمة في ''القمر آخر الدنيا"





بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، الذي تلقت في بداية حلقته الجديدة الفنانة هدى الأتربي اتصالًا تحدد خلالها موعد جلستها في أخر الأسبوع.وتستعد للذهاب الى المحامي حسن الخاص بها وتتحدث معها والدتها الفنانة حنان يوسف وتقول لها لماذا تتحدث معها بهذه الطريقة، لتتشاجر معها الفنانة هدى الأتربي قائلة أن لو كان لديها أخ راجل كان من المفترض أن يجلب لها حقها من زوجها.وأثناء جلوس الفنانة هدى الأتربي في مكتب المحامي لانتظاره، تجد شجار في الشارع وتقف من الشباك لتشاهد الفنانة سميرة عبد العزيز جالسة على الكرسي وحولها مجموعة رجال يعطوها عصير، لتدقق النظر وتتأكد أنها كريمة والدة جلال وهنا تنتهي الحلقة الرابعة من المسلسل.وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.