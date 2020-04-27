ياسر جلال ينقذ مي عمر بعد اختطافها.. تعرف علي التفاصيل





بدأت الحلقة الرابعة اليوم من مسلسل "الفتوة" بوصول ياسر جلال لمكان خطف "ليل" والتي تجسد شخصيتها مى عمر، وينقذها، فى الوقت الذى يحاول فيها الريس صابر أبوشديد معرفة من خطف ابنته.ويتوجه عزمى "أحمد صلاح حسنى" للعربجية لأن صديقة "ليل" التى هربت معها وضربها مجدى فكرى هى من أخبرته بأن من خطف أخته هم عربجية على عربة كارو.ويذهب عزمى للعربجية ويقابل محمود حافظ "فضل"، معتقدا أنه خاطف أخته "ليل"، ولكن فضل يؤكد له أن خاطف أخته ليس هنا.مسلسل "الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة، ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم "مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة".