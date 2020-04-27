نجل دينا الشربيني يدخل في حالة انهيار وتحاول مواجهة أحمد داوود.. تعرف علي التفاصيل













تصاعدت احداث الحلقة الثالثة من مسلسل "لعبة النسيان" وخاصة بعد مواجهة رقيّة "دينا الشربيني" لشقيق عشيقها التوأم عمرو "أحمد داود" بأنها لم تكن لها علاقة رومانسية بأخيه المقتول خالد وهدان وأن كل ما كُتب في الجرائد كذب، في الوقت الذي استطاعت فيه رقية أن تتذكر أوائل علاقتها بـخالد وهدان وكيف تعرّف عليها عندما كانت في سن الجامعة، وأكد عمرو بأنه من المستحيل أن يخون أخوه زوجته، بينما ظلت رقية تحاول اكتشاف الحقيقة.ويدخل الطفل يحيى في حالة من الانهيار بسبب غياب والدته رقية، والتي تعيش حاليًا في ستوديو صغير كي يساعدها على تذكر الـ 6 سنوات الماضية، بينما تتواصل بشكل يومي مع طبيبتها النفسية بهيرة (إنجي المقدم) والتي أخبرتها أنها كانت تتعالج عندها منذ 3 سنوات، وأنها تعلم الكثير عنها... أكثر من أي شخص آخر، في الوقت الذي تؤكد لعائلة الشيّال أنها اقتربت من جعلها تتذكر، فلحساب منّ تعمل دكتورة بهيرة، لمصلحة رقية أم لعائلة الشيّال.ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10:00 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.