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ريال مدريد لا يريد أريولا وسان جيرمان يضعه في ورطه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:45 ص
أريولا
أريولا
محمد الدمتناوي


يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في عدم تمديد إعارة حارسة ألفونس أريولا، والمعار من نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في عدم تجديد عقد أريولا لأسباب فنية، ومالية بسبب فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان أغلق الباب أمام عودة أريولا.

وتابعت الشبكة، أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يبحث عن حارس جديد ليكون بديل للكوستاريكي كيلور نافاس.

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