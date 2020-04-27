ظافر العابدين يكشف لـ"سهرانين معاكم بالبيت" عن تفاصيل مشاركته بمسلسل فرنسي أمريكي

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حل النجم ظافر العابدين ضيفًا في ثالث حلقات برنامج سهرانين للنجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.



وأطل ظافر من خلال خاصية البث المباشر وتحدث عن تفاصيل يومياته خلال مرحلة الحجر المنزلي وأكد التزامه بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.



وأضاف العابدين أنه يشارك في مسلسل فرنسي أمريكي مشترك وتم تصويره في باريس، وسوف يعرض على منصة نتفليكس، كما يستعد لاستكمال تصوير مشاهده في فيلم العنكبوت مع النجم أحمد السقا.



وتصدر اسم البرنامج تريند لبنان عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وسط تغريدات كثيرة من الجمهور الذي أشاد بجمالها وإبداعها بالتقديم والتناغم الكبير بينها وبين الفنان أحمد فهمي أمام الكاميرا.



وخطفت سيرين عبر الأنظار بجمالها طوال الحلقة، حيث أطلت باللون الأحمر الجذاب ونسقت معه مكياج خفيف وبسيط تناسب مع جمال ملامحها، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الإطلالة ولعل من أبرز هذه التعليقات "بيلبق لك الأحمر، شو هالجمال، عشقنا الأحمر خلاص".



يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.



وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.