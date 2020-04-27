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محمود البزاوي ينصح أحمد مجدي بالزواج من آيتن عامر في "فرصة تاتية"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:33 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

عرض اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل "فرصة تانية" وبعد الكثير من الأحداث والمشاكل التي مر بها كل من زياد ووالده بسبب ريهام وملك والقضايا التي رُفعت عليهم بسبب عدم قبول زياد لريهام، تهجم زياد على الأماكن التي تتواجد بها ملك لمواجهتها.

نصح والد زياد "زياد" بأن يتزوج من ريهام، لأنها تحبه، لكن زياد رفض، قال له أبيه أنا أرى إنها تحبك، وما يفعله والدها أنا اذا كنت مكانه كنت فعلت ذلك وأكثر، محدش بيموت من الحب، ثم رن جرس البيت وذهب زياد ليفتح وجد ريهام، قال لها لا احبك، فنهارت مرة آخرى، قالت له سأسجنك، خرجت، بالفعل ذهب كل من زياد ووالده للشرطة وقال زياد أريد الرجوع لريهام، من هنا إنتهت الحلقة الثالثة.

يعرض مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا، على قناة أونوفي تمام الساعة 11:45 مساءاً.

كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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